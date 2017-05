Engelse regering na meer dan drie jaar overstag: opgegraven Lancaster bij Zelhem was ED470

ZELHEM - Pas nu, meer dan drie jaar na de opgraving van een Lancaster bij Zelhem, wil het Engelse Ministerie van Defensie bevestigen dat het inderdaad om de ED470 gaat.

De bommenwerper stortte 73 jaar geleden neer in een weiland aan de Hummeloseweg en explodeerde. Zes van de zeven vliegers kwamen om het leven. In 2013 besloot de gemeente Bronckhorst het vliegtuig op te graven.

Bij die opgravingen in het najaar van 2013 werden inderdaad resten gevonden van een Lancaster. Op één deel van het vliegtuig stond het nummer 470 gekerfd. Voor de Nederlandse regering was dat, te samen met historisch onderzoek, voldoende om te erkennen dat de Engelse bommenwerper inderdaad in Zelhem was gecrasht.

Foto: Op een gevonden onderdeel staat 470.

De Engelse regering daarentegen hield meer dan 70 jaar vol dat de ED470 in de Waal was neergestort en afgedreven was naar zee. Nabestaanden waren dan ook volledig verrast toen bleek dat hun vader, broer en neef waren omgekomen in de Achterhoek. Ook na de opgravingen wilden de Engelsen niets weten van het Nederlandse verhaal. Het ministerie bleef vasthouden aan 'het Waalverhaal'.

Grote druk

Nabestaanden van de vliegers hebben na de opgravingen grote druk uitgeoefend op de Engelse regering om alsnog erkenning te krijgen. Die is er nu. Na grondige bestudering van alle bewijs is de Engelse regering er van overtuigd dat de Lancaster ED470, onder leiding van Flying Officer Hornibrook, in de avond van 23 september 1944 is neergestort aan de Hummeloseweg in Zelhem.

Foto: Het graf in Zelhem. Hier liggen mogelijk menselijke resten van de vliegers begraven.

Tijdens de opgravingen van het vliegtuig zijn geen menselijke resten gevonden. Dat betekent formeel dat de vliegers vermist blijven. Wel wordt de Commonwealth War Graves Commission gevraagd de tekst op een graf op de begraafplaats in Zelhem aan te passen. In dat graf werden mogelijk na de crash menselijke resten van de bemanningsleden begraven. Op de steen staat nu nog 'Unknown airman'. Dit zal moeten worden aangepast in 'A member of the crew of Lancaster ED470.

