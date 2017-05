'Gewoon weer opstaan' 21 elektrische fietsen gestolen

LAREN - Uit een fietsenzaak in Laren (Gelderland) zijn 21 elektrische fietsen gestolen. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag.

In de vroege maandagochtend vond een inbraak plaats bij Stegink Tweewielers aan de Rengersweg in Laren. Volgens eigenaar Bertram Stegink zijn er 21 elektrische fietsen verdwenen: 'Dat is een enorme strop. Ze hebben een schuifpui geforceerd.' Op camerabeelden is te zien dat het om vier personen gaat. De inbrekers wisten wat ze deden, volgens Stegink: 'Ze hadden het gemunt op mijn duurste merk, Koga.' Hij wil niets zeggen over de schadepost: 'Ik moet nog kijken hoe het met de verzekering zit.'

Schouders eronder

Stegink is maandag gewoon open. Dat is hij immers altijd op maandag: 'Gewoon weer opstaan en doorgaan. De schouders eronder.' Stegink heeft een deel van de winkel afgezet met linten vanwege onderzoek van de politie. Maar verder wil hij maandag 'gewoon doordraaien'.

De politie plaatste op Facebook een bericht over de diefstal: