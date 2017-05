NEC overleefde al eens nacompetitie in Emmen

NIJMEGEN - NEC moet deze week zien te overleven tegen Emmen. En dat is niet nieuw voor de Nijmeegse club.

In 1996 kwam NEC na een zeventiende plaats in de eredivisie in de nacompetitie terecht. In een poule met Cambuur, Veendam en Emmen moest worden gestreden voor lijfsbehoud. De beslissende wedstrijd was uiteindelijk in Emmen en die werd met 3-2 gewonnen.

De huidige assistent-trainer Patrick Pothuizen en keeperstrainer Wilfried Brookhuis maakten dat als speler mee en trainer Ron de Groot was destijds assistent. Donderdag mag NEC opnieuw naar Drenthe afreizen.

NEC ontsnapte ook in 1997 via de nacompetitie aan degradatie. Daarna kwam het nooit meer zover, tot in 2014. En toen ging het mis tegen Sparta.