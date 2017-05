Vrouw uit Tolkamer zwaargewond in Emmerich

Foto: pixabay

EMMERICH AM RHEIN - Een vrouw van 35 uit Tolkamer is afgelopen weekeinde zwaargewond geraakt in het Duitse Emmerich.

De vrouw vloog zaterdag rond 18.30 uur met haar auto uit de bocht, meldt de Duitse politie. Dat gebeurde op de Spyker Weg. Ze belandde tegen een boom. Volgens de politie is de vrouw niet in levensgevaar.