Dode Kerk-Avezaath: geen misdrijf

KERK-AVEZAATH - De dode die zondag in het water bij de Achterstraat in Kerk-Avezaath is gevonden, is niet omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie na onderzoek.

Wegens privacy doet de politie verder geen mededelingen. Er is ook niet bekendgemaakt of het om een man of om een vrouw gaat.