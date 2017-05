Krijgt Harderwijk in de winter een 'dooie binnenstad'?

HARDERWIJK - Het wordt deze week 26 graden, maar in Harderwijk zijn ze met hun hoofd al bij de winter. Het dreigt dan een sfeerloze bedoening te worden in de binnenstad, vreest het bestuur van Harderwijk Winterstad.

Onder de noemer Harderwijk Winterstad worden in de binnenstad diverse evenementen en activiteiten gehouden. Zoals de intocht van Sinterklaas, het Wintertijdfestival en het Donkere Dagen Festival. Door het wegvallen van Stichting Centrummanagement Harderwijk verliest Harderwijk Winterstad een groot deel van de inkomsten en kan het geen activiteiten meer ondersteunen.

Activiteiten in gevaar

En dat gaan bezoekers merken, vreest het bestuur van Harderwijk Winterstad. Onder meer de jaarlijkse strooiavond met Sinterklaas en Zwarte Pieten, de Sinterklaasjournaals en een glijbaan in het Hortuspark lopen gevaar. 'Het ziet er letterlijk donker uit voor de binnenstad van Harderwijk Winterstad.'

Stichting Centrummanagement Harderwijk krijgt geen geld meer van de gemeente, nadat ondernemers met succes bezwaar maakten tegen de reclamebelasting. De stichting vestigde daarna haar hoop op vastgoedbedrijven, winkelketens en zelfstandige ondernemers. Maar zolang Harderwijk geen koopzondag kent, willen de eerste twee partijen geen geld steken in de stichting. 'We zijn nu een slapende stichting', zegt voorzitter Cees van Oostrum.

'Een dooie binnenstad'

Van Oostrum begrijpt de zorgen van het bestuur van Harderwijk Winterstad. 'We willen met elkaar een levende binnenstad. Een aantrekkelijk centrum, waar het leuk vertoeven is. Maar dat kunnen we nu niet waarmaken. Dat doet mij ook zeer.'

Van Oostrum hoopt dat de gemeenteraad overstag gaat en alsnog voor koopzondagen kiest. Alleen dan komt er geld vrij voor zijn stichting en kan Harderwijk Winterstad ook verder. 'Anders wordt het een dooie binnenstad, en dat willen we niet.'