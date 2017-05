Ricky van Wolfswinkel Gelders voetballer van het jaar

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel is de Gelderse voetballer van het jaar geworden.

De topscorer van Vitesse bleef in het klassement NEC'er Dario Dumic net voor. De derde plaats is voor Joris Delle, de doelman van de Nijmeegse club.

Van Wolfswinkel scoorde dit seizoen twintig maal. Vaak was dat de openingstreffer voor Vitesse. Hij is de opvolger van Hidde Jurjus, die namens De Graafschap de prijs in 2016 pakte. Wekelijks deelt de redactie van Omroep Gelderland punten uit aan de spelers van de vier Gelderse betaald voetbalclubs. Het is de vijfde keer dat een Vitessenaar Gelders voetballer van het jaar is.

De erelijst:

2009 Lasse Schöne (NEC)

2010 Piet Velthuizen (Vitesse)

2011 Jasper Cillessen (NEC)

2012 Lasse Schöne (NEC)

2013 Marco van Ginkel (Vitesse)

2014 Davy Pröpper (Vitesse)

2015 Davy Pröpper (Vitesse)

2016 Hidde Jurjus (De Graafschap)

2017 Ricky van Wolfswinkel (Vitesse)

HET EINDKLASSEMENT:

Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) 35

Dario Dumic (NEC) 33

Joris Delle (NEC) 30

Lewis Baker (Vitesse) 27

Milot Rashica (Vitesse) 27

Eloy Room (Vitesse) 26

Ferdi Kadioglu (NEC) 20

Marvelous Nakamba (Vitesse) 19

Guram Kashia (Vitesse) 19

Julian von Haacke (NEC) 19

Jay-Roy Grot (NEC) 16

Filip Bednarek (De Graafschap) 15

Gregor Breinburg (NEC) 14

Robbert te Loeke (Achilles'29) 13

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 13

Mark Diemers (De Graafschap) 13

Wojciech Golla (NEC) 13

Navarone Foor (Vitesse) 12

Kevin Mayi (NEC) 11

Barry Beijer (Achilles'29) 11

Adnane Tighadouini (Vitesse) 10

Matt Miazga (Vitesse) 9

Maikel van der Werff (Vitesse) 7

Mohamed Rayhi (NEC) 6

Mitchell van Bergen (Vitesse) 5

Nathan (Vitesse) 5

Antonio Stankov (Achilles'29) 5

Boy van de Beek (Achilles'29) 5

Jop van Steen (Achilles'29) 5

Alexander Bannink (De Graafschap) 4

Reagy Ofosu (NEC) 4

Yuning Zhang (Vitesse) 4

Bryan Smeets (De Graafschap) 4

Michael Heinloth (NEC) 4

Ali Messaoud (NEC) 4

Piotr Parzyszek (De Graafschap) 3

Elvio van Overbeek (De Graafschap) 3

André Fomitschow (NEC) 3

Robin Buwalda (NEC) 3

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 3

Freek Thoone (Achilles'29) 3

Dean Koolhof (De Graafschap) 2

Kürsad Sürmeli (Achilles'29) 2

Kelvin Leerdam (Vitesse) 2

Andrew Driver (De Graafschap) 2

Joey Dekkers (Achilles'29) 1

Bart Straalman (De Graafschap) 1

Arnaut Groeneveld (NEC) 1