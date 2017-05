Joris Delle speler van de week

NIJMEGEN - Hij blonk uit namens NEC en daarom is doelman Joris Delle de speler van de week.

De Fransman hield de nul tegen Heerenveen en kreeg daarom de volle vijf punten. Eén meer dan Ricky van Wolfswinkel, die twee keer scoorde voor Vitesse en constant voor dreiging zorgde.

Drie punten waren voor Dario Dumic, die sterk verdedigde bij NEC, maar ook aanvallend zijn inbreng had met twee assists. Twee punten gingen naar Wojciech Golla, die ook ijzersterk was in de Nijmeegse defensie. Het laatste punt werd gepakt door Arnaut Groeneveld, de talentvolle aanvaller van NEC.