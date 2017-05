Explosieve stijging verzekering e-bikes in Arnhem

ARNHEM - De verzekeringspremie voor e-bikes in steden stijgt dit jaar enorm. Dat meldt vergelijkingssite besteproduct.nl.

De vergelijkingssite concludeert dat op basis van cijfers van verzekeraar ENRA, marktleider op het gebied van fietsverzekeringen. In Gelderland worden de premies van Arnhem en Winterswijk bekeken.

Premiestijging 62%

Voor een elektrische fiets met een aanschafprijs van 1500 euro, is in 2017 de premie voor het meest uitvoerige pakket met 62 procent gestegen in vergelijking met 2016. De premie met een looptijd van drie jaar steeg van 252 euro naar 408 euro.

In Winterswijk steeg de premie voor zo'n fiets met 7 procent, van 164 euro naar 175 euro.

Verschillende oorzaken

De grote stijging van de premie in een stad als Arnhem kent meerdere oorzaken. Dat meldt Unigarant, het verzekeringsbedrijf van de ANWB in dagblad AD. In Arnhem is volgens de verzekeraar de kans op diefstal groter dan in een plaats als Winterswijk. Ook is de kans op een ongeluk groter. Daarnaast wordt de elektrische fiets steeds meer als dagelijks vervoermiddel gebruikt, waar het eerst nog vooral recreatief was. En er rijden steeds meer jongeren op een e-bike die anders met hun fiets omgaan dan ouderen, aldus de verzekeraar.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars:

Volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars is het logisch dat de premies omhoog gaan: 'Verzekeren is een prijskaartje handen aan een risico. Diefstal is momenteel het belangrijkste in het bepalen van de premie.'

De oplossing zit hem volgens Buis in het voorkomen van diefstal: 'Het dievengilde is professioneel en beschikt over middelen om een slot door te knippen. Koop dus een goed slot en zet de e-bike vast aan een hek.'