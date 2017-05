Uitslaande brand op vakantiepark; meerdere chalets beschadigd

Foto: Twitter @grijsvvliet

PUTTEN - Een brand op een vakantiepark De Wilgenhof aan de Veenhuizerweg in Putten heeft zondagavond een chalet in de as gelegd. Volgens de brandweer was de woning niet meer te redden. De vlammen sloegen uit het dak.

De brandweer wist enkele omliggende chalets te behouden. Deze woningen liepen wel schade op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond.