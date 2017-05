Forse schade door scooterbrand in flat Ede; één bewoner naar het ziekenhuis

EDE - Enkele bewoners van een appartementencomplex aan de Dick Ketstraat in Ede moesten zondagavond uit voorzorg hun woning uit door een brand. Vijf bewoners werden door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd, een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Er was in het trappenhuis van het complex een scooter in brand gevlogen en die zorgde voor de nodige rookontwikkeling.

De bewoners konden daardoor niet via het trappenhuis vluchten. Daarom zijn sommigen via het balkon naar onderliggende balkons geklommen. Dat kon relatief makkelijk door hekjes aan het balkon.

Vijf bewoners werden door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Eén bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. De brandende scooter is uiteindelijk geblust.

Foto: ViWa Media

Het appartementencomplex heeft schade aan de buitenkant opgelopen. Twee woningen zijn voorlopig niet bewoonbaar door rookschade. De andere bewoners konden in de avond weer terug naar huis.