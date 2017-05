IJsheiligen voorbij; nu hopelijk geen vorst meer

RENKUM - Het moet nu toch echt afgelopen zijn met de vorst aan de grond, want de IJsheiligen zijn voorbij.

En dat werd ook tijd, want het was een pittig voorjaar voor tuinders. Het einde van IJsheiligen is in de volksmond het teken dat er meer zomers weer komt en dat de groenteplantjes nu echt buiten mogen blijven staan.

Door vorst kunnen groente- en fruitplantjes flink beschadigd raken. Zeker als je een moestuin hebt, is het aan te raden te wachten met de plantjes buiten te poten.

Pittig voorjaar

Esther Kuiler is al achttien jaar groentekweker. Ze heeft zelden zo'n extreem voorjaar gehad als dit jaar; in maart was het nog behoorlijk warm terwijl er twee weken geleden nog sprake was van extreme nachtvorst.

'Het was toen min acht. Mijn aardbeien hebben het niet leuk gehad', zegt Kuiler in de historische moestuin in Renkum. Normaal gesproken kleurt het hartje geel. Als er nachtvorst overheen komt, kleurt het hartje waar de aardbei moet gaan groeien zwart. 'Dat wordt dan geen aardbei meer.'

Onze verslaggever nam een kijkje in de historische moestuin: