Bert (84) krijgt een bijzondere medaille tijdens Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN - Voor het eerst in de geschiedenis gaat een loper de komende Vierdaagse van Nijmegen voor de zeventigste keer lopen. Daarom wordt er vandaag in Zeist een speciale medaille geslagen voor dit heuglijke feit.

Als alles goed gaat krijgt de 84-jarige Bert van der Lans de medaille dan in juli uitgereikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse laat meteen nog wat meer medailles met het getal zeventig slaan omdat de komende jaren nog een paar lopers dit getal kunnen bereiken.

Voor Bert van der Lans is het dit jaar sowieso een jaar met veel aandacht: 'Mijn 69e medaille heeft tot gisteren in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam gelegen! Samen met mijn wandelschoenen maakte de onderscheiding deel uit van de expositie '50 jaar het Koninklijk Paleis'. Mijn spullen lagen naast de medailles van Sven Kramer en Ireen Wüst, maar de meeste aandacht ging naar die van mij.'