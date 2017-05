(VIDEO) Vitesse viert 125-jarig bestaan: 'Promotie naar eredivisie is hoogtepunt uit historie'

ARNHEM - Vitesse vierde zondagmiddag haar 125e verjaardag rondom de wedstrijd tegen Roda JC. De club en supporters maakten er samen een feestje van.

De wedstrijd tegen Roda JC was eigenlijk bijzaak. Het ging de hele dag om het 125-jarig jubileum van de Arnhemse club. Vitesse pakte in dit jubileumjaar de KNVB-beker en daar pronkten de Arnhemmers vandaag natuurlijk mee.

Daarnaast waren er veel optredens in het GelreDome, liepen oud-spelers mee in de line-up en kregen supporters een fotoboek mee naar huis. De supporters vierden de verjaardag natuurlijk ook mee en verzorgden twee kunstwerken van schilderdoeken.

'Beker is mooi, maar promotie is mooier'

Vitesse is na Sparta de oudste betaald voetbalclub van Nederland. De Arnhemmers hebben dan ook veel historie. 'Bijvoorbeeld de promotie naar de eredivisie in 1989', vertelt een van de supporters. 'Dat feestje op de Korenmarkt, dat was geweldig.' Een andere supporter zegt dat ook. 'De beker is een enorm hoogtepunt, dat was mooi. Maar dat we in de eredivisie kwamen en daar bleven, was het allermooiste.'

Maar zegt hij. 'Het verlies van Theo Bos was natuurlijk een dieptepunt. Maar door dit jaar de beker te winnen hebben we dat een beetje positiever kunnen maken.'