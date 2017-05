Zege voor BMX'ers Smulders en Van Gendt

Foto: archief Omroep Gelderland

HEUSDEN-ZOLDER - Laura Smulders heeft haar zegereeks in de wereldbeker BMX hervat. De 23-jarige Horssense was zondag de beste in de tweede wereldbekerwedstrijd op de BMX-baan in het Belgische Zolder. Vorige week had ze ook al de twee wedstrijden op de baan in Papendal gewonnen.

Smulders bleef zondagmiddag de Deense Simone Cristensen en Stefany Hernández uit Venezuela voor. Een dag eerder was ze als zesde geëindigd. Toen was de zege naar de Colombiaanse Mariana Pajón gegaan. Smulders gaat met 530 punten aan de leiding in het klassement. Cristensen volgt met 460 punten. Bij de mannen stond Twan van Gendt uit Velddriel zondag op de hoogste trede. Hij bleef de Fransen Sylvain André en Romain Mahieu voor. Dave van der Burg eindigde als vierde. Een dag eerder was hij nog tweede geworden achter de Amerikaan Connor Fields. Van der Burg staat met 395 punten ook tweede in het klassement, nipt achter Sylvain die er 415 heeft. Van Gendt volgt met 355 punten op de vijfde plek.