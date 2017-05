Lichaam in water gevonden; politie doet onderzoek

Foto: Omroep Gelderland

KERK AVEZAATH - In Kerk-Averzaath is een lichaam in het water bij de Achterstraat gevonden. De politie is bezig met een onderzoek.

Het is niet bekend of er sprake is van een misdrijf. Foto: Omroep Gelderland