Fraser positief en negatief over seizoen Vitesse

ARNHEM - Vitesse eindigt vijfde in de Eredivisie en wint de KNVB-beker. Vooraf aan het seizoen zou coach Henk Fraser hiervoor blind tekenen. Toch vindt hij dat zijn ploeg steekjes heeft laten vallen.

'In sommige wedstrijden had er meer ingezeten en in de eerste seizoenshelft waren we wisselvalliger dan in de tweede seizoenhelft. We wilden vierde worden, maar FC Utrecht is dit nu. Het verschil tussen hen en ons is de constantheid. Diep respect voor Utrecht dat ze vandaag nog van AZ winnen.' Fraser is daar content mee, omdat Vitesse nu op plek 5 eindigt. Dat levert de club ook weer 750.000 euro extra op.

Ook over de 3-0 winst zondagmiddag op Roda JC Kerkrade is Fraser niet helemaal positief. 'We kwamen vroeg op voorsprong, maar daarna waren we slordig in de eindfase. Ook in het tweede bedrijf was het spel slordig.'

Bekerwinst

Toch is de Vitesse-trainer ook positief. 'Neem bijvoorbeeld de bekerwinst. We begonnen matig, maar in de slotfase trokken we de winst toch nog heel goed naar ons toe', zegt hij.

Na de wedstrijd tegen Roda JC kwam het nieuws naar buiten over de contractverlenging van Arnold Kruiswijk. De trainer is daar blij mee. 'Hij is een fitte speler die niet snel oogt, maar wel snel denkt. Ook heeft Arnold een functionele techniek, waardoor hij niet in de problemen komt.'