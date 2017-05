Tighadouini wil met Vitesse Europa in

ARNHEM - Vitesse-aanvaller Adnane Tighadouini hoopt bij Vitesse te blijven. De vleugelspeler kwam dit jaar als huurspeler van Malaga naar Arnhem. Als het aan Tighadouini ligt speelt hij hier volgend jaar weer.

'De terugkeer bij Vitesse was top. Het was ontzettend leuk om terug te zijn. We hadden ook meteen een goed seizoen en hebben de beker gepakt. We worden ook nog eens vijfde. Dan kun je spreken over een heel goed seizoen voor ons.'

Vitesse kende vooral in de eerste seizoenshelft soms mindere periodes, maar kan na afloop van het seizoen dus wel positief terugkijken. 'Soms hadden we inderdaad stroeve periodes en lieten we punten liggen. Gelukkig hebben we dat in het tweede helft van het seizoen beter opgepakt. Dat resulteerde in meer punten en een bekerwinst.'

Die bekerwinst zorgt er ook voor dat Vitesse volgend jaar in de Europa League speelt. 'Ik hoop dat ik daar bij ben. Het is nu aan de clubs. Ik wil met Vitesse Europa in.'