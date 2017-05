Wilco Kelderman botst tijdens Giro op motor en breekt vinger

BARNEVELD - Wilco Kelderman uit Barneveld heeft zondag na een val de Ronde van Italië moeten verlaten. Dat meldt zijn ploeg. Daarmee raakt Tom Dumoulin, de kopman van Team Sunweb, zijn belangrijkste helper in het hooggebergte kwijt.

Kelderman kwam in de negende etappe ten val toen hij bij het begin van de klim van de Blockhaus, tegen een onhandig geparkeerde motor aanreed.

Tom Dumoulin reed zondag naar de derde plaats in de eerste serieuze bergrit van de Ronde van Italië, maar hij verloor onderweg wel zijn meesterknecht Kelderman.

'Ik kan er nu niet blij om zijn', mopperde Dumoulin voor de camera van Eurosport, doelend op het uitvallen van zijn ploeggenoot. 'Het is enorm balen dat we Wilco kwijt zijn. Hij zou de komende weken zo belangrijk zijn voor mij. Ik had enorm veel vertrouwen in hem. Het is zo jammer dat hij er niet meer bij is', vertelde Dumoulin, die zelf de links van de weg geparkeerde motor nog net had kunnen ontwijken. 'Het scheelde een paar centimeter. Ik begrijp niet wat die motor daar deed. Dit mag niet gebeuren.'