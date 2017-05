Play-offs nieuw voor ervaren NEC-doelman Delle

HEERENVEEN - Joris Delle dacht even dat NEC veilig was, maar daar kwam de Franse doelman snel van terug.

"Dit is jammer. We waren veilig tot de 82e minuut, maar toen scoorde Sparta. Nu moeten we ons richten op de play-offs, nog vier wedstrijden. We hebben uitstekend gespeeld. We scoren nu wel en krijgen niks tegen."

"Ik heb nog nooit play-offs meegemaakt. Dit is nieuw voor mij. Met Cercle hebben wij ons destijds net veilig gespeeld. Dit worden een soort bekerwedstrijden. Maar we gaan er vol vertrouwen in met deze vorm. Zelf gaat het ook lekker. Het einde van het seizoen draaien we beter, maar nu moeten we het ook gaan afmaken. Maar dat zie ik positief tegemoet."