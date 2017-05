Flinke domper voor bloemenhandel op Moederdag

APELDOORN - Het had een mooie Moederdag moeten worden voor een bloemenhandel uit Apeldoorn, maar de dag eindigde in een drama. Een vrachtwagen van de handelaar vol met bloemen was onderweg naar een voorjaarsmarkt in het Drentse Gieten, maar kantelde onderweg op de snelweg A28.

Medewerkers van de bloemenhandel waren met twee kleine vrachtauto's onderweg naar Gieten, toen het net na Beilen mis ging. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Een van de inzittenden raakte dermate gewond, dat hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Total loss

Een van de verkopers van de bloemenzaak uit Apeldoorn stond RTV Drenthe kort te woord: 'Het was heftig, de gewonde ligt op dit moment op de operatietafel in het ziekenhuis in Assen. Het gekantelde voertuig is total loss en die vracht bloemen hebben we ook niet mee kunnen nemen naar Gieten.'

'Toch nog wat van maken'

'We zijn met de tweede wagen uiteindelijk maar doorgereden naar de voorjaarsmarkt, zodat we deze partij nog wel kunnen verkopen. We proberen er toch nog wat van te maken vandaag', zo besluit de bloemenhandelaarster uit Apeldoorn. Ze gaat terug naar de klanten voor haar kraam, want ze heeft het naar eigen zeggen een stuk drukker nu ze maar met twee personen in de kraam staan, in plaats van vier.