Eerste zomerse dag op komst: woensdag 26 graden

ARNHEM - Het voorjaarsweer laat zich komende week van zijn beste kant zien. Vanaf maandag wordt het droog en loopt de temperatuur steeds verder op. 'Woensdag kan het in Gelderland wel 26 graden worden. De eerste zomerse dag van het jaar', zegt Moniek Wulms van MeteoGroup in Wageningen.

Volgens de weervrouw komt er warme lucht aan. 'Die wordt aangevoerd met een zuidelijke stroming. Helemaal vanuit Spanje en Portugal, over Frankrijk richting onze omgeving', legt ze uit.

Maandag begint de dag al zonnig, maar later raakt het toch bewolkt. De temperatuur schommelt dan rond de 20 graden. Dinsdag wordt het met 24 graden al een stuk warmer, maar de zon laat zich die dag weinig zien. Woensdag verandert dat en loopt de temperatuur verder op.

Helaas is het warme weer van korte duur, want donderdag trekken de eerste buien alweer over Gelderland. Die verdrijven de warmte.