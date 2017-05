NEC-trainer De Groot: we beginnen weer op nul

HEERENVEEN - Trainer Ron de Groot weet dat er nu iets heel anders wordt gevraagd van NEC in de play-offs.

"Ja, we beginnen weer op nul. Maar we hebben wel vertrouwen richting nacompetitie door hoe we nu spelen."

De Groot heeft er wel ervaring mee. "Dat is wel heel lang geleden. Ja, ook tegen Emmen ooit. Met Martin Drent en Stroeve en consorten. Het zijn wedstrijden op zich, met het voordeel dat we de laatste altijd thuis spelen. Maar we spelen nu met vertrouwen en durven te voetballen. Emmen is fysiek sterk en heeft een aardige ploeg."

NEC deed in Heerenveen wel wat het zelf moest doen, maar de concurrentie werkte niet mee. "We wisten dat we moesten winnen. En moesten afwachten wat er op de andere velden gebeurde. Ik weet niet of dit onze beste wedstrijd was, maar we hebben wel veel kansen gecreëerd. En dan kun je goals maken. Het hadden er nog meer kunnen zien vandaag."