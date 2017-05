Kruiswijk verlengt contract bij Vitesse met twee jaar

ARNHEM - Arnold Kruiswijk gaat zijn aflopend contract bij Vitesse verlengen. De 32-jarige verdediger tekent een dezer dagen een tweejarig contract bij de Arnhemse club. Kruiswijk komt sinds het seizoen 2014|2015 uit voor Vitesse.

De verdediger speelde voorheen bij FC Groningen, RSC Anderlecht, Roda JC en sc Heerenveen. Dit seizoen stonden even alle schijnwerpers gericht op de voormalig jeugdinternational toen Kruiswijk in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam zijn eerste doelpunt maakte in de Eredivisie na ruim 300 wedstrijden.

'Naar mijn zin in Arnhem'

Arnold Kruiswijk is tevreden met de contractverlenging: 'Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Vitesse. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd, voelde ik waardering vanuit de club. We hebben als ploeg en ik persoonlijk ook een aardig seizoen gekend, met de bekerwinst natuurlijk als hoogtepunt. Met FC Groningen, sc Heerenveen en RSC Anderlecht heb ik Europese wedstrijden gespeeld. Ik kijk ernaar uit om ook met Vitesse Europa in te gaan.'

'Arnold brengt rust'

Technisch directeur Mo Allach over de verlenging: 'Wij zijn volop bezig om de selectie voor volgend seizoen op de gewenste sterkte te krijgen. Het verlengen van het contract van Arnold was daarvan een onderdeel. Arnold brengt ervaring en rust met zich mee. Ik denk dat elke club wel een type speler zoals Arnold in zijn selectie wil hebben.'

Eerder versterkte Vitesse zich al door Heracles Almelo-aanvoerder Thomas Bruns transfervrij over te nemen. De 25-jarige middenvelder tekende een vierjarig contract bij Vitesse.