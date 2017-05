Overdag voor de klas en 's avonds speuren naar hits; schoolmeester domineert op Spotify

Foto: Omroep Gelderland

WINSSEN - Jesper Hesseling heeft de meest gevolgde particuliere afspeellijst op Spotify in Nederland. Overdag is de 32-jarige inwoner van Winssen meester van groep 7 en 8 op basisschool De Wegwijzer, maar 's avonds speurt hij tot in de late uurtjes naar nieuwe hits via muziekdienst Spotify.

De combinatie van doceren en het voorspellen van hits is een tijdrovende bezigheid. Ondanks dat Jesper bijna al zijn vrije uurtjes doorbrengt op Spotify, wil hij voorlopig voor de klas blijven staan. 'Die combinatie wil ik echt proberen vol te houden, dat zou top zijn.' Door zijn voorspellende gave is Jesper een graag geziene gast bij bekende artiesten uit de muziekindustrie. Armin van Buuren Zijn leerlingen vinden het ook geweldig dat meester Jesper zo succesvol is met het voorspellen van hits. Onlangs werd de klas nog uitgenodigd in de studio van Armin van Buuren om met bekende dj's een workshop te volgen. 'De meester draait ook vaak leuke muziek in de klas, dat maakt hem een leuke meester.' Sneeuwbaleffect De afspeellijst die Monthly-Hits heet, heeft zo'n 65.000 volgers. Het begon allemaal met een paar vrienden die de lijst van Jesper gingen volgen, maar al snel bleek de lijst erg populair op Spotify. Door de mix van mainstream nummers en het talent van de meester om juiste voorspellingen te doen van hits, gaan steeds meer mensen de lijst volgen. 'Via vrienden van vrienden komen er steeds meer mensen bij. Het is net een sneeuwbal die gaat rollen, die steeds groter wordt.' Uiteindelijk wil Hesseling doorgroeien naar 100.000 volgers. Pure meuk Elke dag ontvangt de hit-voorspeller zo'n twintig nummers die artiesten graag in de populaire lijst terugzien. 'Ik kan echt negentien van die twintig nummers zo de prullenbak in kieperen, dat is vaak pure meuk. Toch zit er altijd wel een toppertje tussen. Zo voorspelde ik in februari al een zomerhit bij Q-music. Dat wordt echt een hele grote.'