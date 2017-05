Helikopter nodig om dief in Geldermalsen te pakken

GELDERMALSEN - De politie heeft in Geldermalsen een man uit Neerijnen aangehouden omdat hij in het bezit was van spullen die vermoedelijk gestolen zijn.

Toen agenten bij een geparkeerde auto aankwamen, vluchtten drie mannen weg. De agenten lieten een politiehelikopter komen, die traceerde één van de verdachten en hij kon even later worden aangehouden. Bij en in de auto lagen televisies, kleding, nieuwe scheppen, accu's en een bladblazer. De andere twee verdachten zijn niet aangetroffen.