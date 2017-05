Liveblog: NEC al op 2-0 in Heerenveen, maar zinloos

HEERENVEEN - Kan NEC vanmiddag alsnog opgelucht ademhalen? Dan zal er gewonnen moeten worden in Heerenveen. En dan is NEC er nog niet.

TUSSENSTAND: 0-2

82. Janio Bikel is er inmiddels ingekomen voor Julian von Haacke, maar daar is niemand mee bezig. Het is alleen maar kijken naar Sparta nu.

81. Maar weer slecht nieuws nu voor NEC, want Sparta scoort opnieuw tegen Go Ahead. Dus wordt het zo weer play-offs: Emmen uit.

79. "Ronnie Bedankt", klinkt het vanuit het uitvak naar interim-trainer Ron de Groot.

77. Spanning bij de blote buiken in het NEC-vak.

70. Gejuich in het uitvak van NEC en niet vanwege het uitstekende spel van hun ploeg, maar de 1-1 is gevallen bij Go Ahead-Sparta. NEC weer virtueel veilig.

68. "Schaam je kapot", zingt het Heerenveen-publiek. En ondertussen is het een schiettent en worden twee ballen van de lijn gehaald, waaronder één van Groeneveld.

68. Taiwo Awoniyi, voor de tweede keer op rij succesvol als invaller.

65. Na de hoekschop van Ali Messaoud komt de bal voor de voeten van Taiwo Awoniyi, en weer scoort hij als invaller: 0-2

64. Groeneveld komt door, maar niemand tikt zijn voorzet binnen.

62. De eenzame supporter:

56. Grot komt dan toch door, maar schiet in het zijnet. Het slechte nieuws komt ondertussen uit Deventer, want Sparta staat voor. Dat betekent dat NEC niet 15e maar 16e zou worden en dus toch play-offs moet spelen.

55. Kevin Mayi gaat eruit en daar komt Taiwo Awoniyi, die vorige week nog de winnende goal maakte.

54. Jay-Roy Grot wordt vaak diep gestuurd, maar vooralsnog verliest hij zijn duels.

50. Joris Delle redt uitstekend op een kopbal van Dario Dumic, zijn eigen ploeggenoot.

49. Heerenveen is fanatieker na de rust. NEC gokt nu op de counter.

46. De tweede helft begint, ziet ook voormalig Heerenveen-speler Janio Bikel, nu reserve bij NEC.

45. Op dit moment zit alles goed voor NEC: ruststand 0-1.

41. Doelpuntenmaker Groeneveld krijgt een flinke schop, dat had rood mogen zijn, maar het wordt geel voor Schmidt.

38. Zeer betrouwbaar tot dusverre, doelman Joris Delle.

35. Larsson zorgt voor veel dreiging en speelt Michael Heinloth door de benen, maar zijn voorzet wordt niet goed aangenomen.

30. Heerenveen dringt nu even flink aan, maar met name Golla en Delle blijven koel

26. Rook in het uitvak om de openingstreffer te vieren.

24. En daar is de 0-1. Arnaut Groeneveld blijft heel rustig in de afronding. Op dit moment is NEC virtueel vijftiende en dan dus veilig.

22. NEC kent een mindere fase nu, vooral aan de bal is het erg slordig. Maar dat is niet nieuw dit seizoen.

18. De eerste serieuze kans voor de thuisclub via Larsson, maar Joris Delle is paraat.

17. Odegaard speelt nu op huurbasis bij Heerenveen. Het Noorse talent van Real Madrid had ook bijna bij NEC gezeten.

15. Een boodschap voor alle moeders van de meegereisde NEC-fans.

12. Als NEC scoort, is het virtueel veilig gezien de andere tussenstanden. Roda staat achter en Sparta nog gelijk.

10. Dat had de 0-1 kunnen zijn. Na een slechte hoekschop van Gregor Breinburg is het chaos bij Heerenveen en profiteert Wojciech Golla bijna, maar hij raakt het zijnet.

4e minuut: Kevin Mayi mist de eerste grote kans namens NEC.

14.30 We zijn begonnen. Is dit de middag van de miraculeuze ontsnapping?

14.29 We zitten blijkbaar bij een interland, want er klinkt een volkslied.

14.25 De mascotte van Heerenveen is een ware volksmenner.

14.20 Jeffrey Leiwakabessy maakt deel uit van de staf, maar zit ook nog op de bank vanmiddag.

14.08 Het uitvak wacht in spanning af.

14.04 NEC is bezig met de warming up.

13.51 De laatste jaren boekt NEC prima resultaten in Heerenveen. Vorig seizoen 1-1 ondanks een rode kaart voor Rens van Eijden. En in 2014 werd het 2-2. Een seizoen eerder won NEC zelfs met 2-0 in het Abe Lenstra Stadion.

13.47 De Nijmegenaren zijn ook afhankelijk van de resultaten die de concurrenten Sparta en Roda JC boeken. De Rotterdammers spelen uit tegen Go Ahead en mogen daar niet winnen en Roda moet verliezen uit tegen Vitesse. Als NEC dan zelf wint, hoeft de ploeg geen play-offs om degradatie te spelen.

13.45 NEC speelt met de verwachte elf, er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorige week tegen AZ, toen met 2-1 werd gewonnen.

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.

13.40 Vijf bussen met fans onderweg naar Heerenveen om NEC te ondersteunen. Er zullen zeker 400 supporters in het uitvak zitten.