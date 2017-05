Vogelspotter uit bagger gered: 'Hij zat tot aan zijn bovenbenen vast'

Foto: Brandweer Doesburg

DREMPT - Bij het slibdepot in Drempt is zondagochtend een vogelaar vast komen te zitten in de bagger. De brandweer moest eraan te pas komen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. 'Hij zat tot aan zijn bovenbenen vast', zegt een woordvoerder.

De man kwam in de problemen nadat hij het terrein was opgelopen. Toen hij steeds verder wegzakte, alarmeerde hij zelf de hulpdiensten. 'We hebben ladders rondom het slachtoffer gelegd en zijn benen daarna een voor een uitgegraven', legt de brandweerwoordvoerder uit. De vogelspotter had de waarschuwingsborden bij het slibdepot genegeerd. 'Misschien had ie ze niet gezien omdat hij achter een vogeltje aan zat. Maar die borden staan daar niet voor niets', benadrukt de woordvoerder.