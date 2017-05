Wereldwijde cyberaanval treft Gelderse parkeergarages

Foto: Omroep Gelderland Foto: ANP

EDE - De parkeergarages van Q-Park onder de Markt in Ede en aan de Broerenstraat in Arnhem zijn getroffen door de internationale ransomware-aanval. De internetaanval heeft geldautomaten in de garages platgelegd.

Volgens directeur Mark van Haasteren hebben de bezoekers in Ede er geen last van. 'Ze kunnen gewoon naar binnen en buiten. Alleen kunnen ze niet betalen.' Dat hoeft dan ook niet. De geldautomaat in Ede. Foto: Omroep Gelderland In de parkeergarage in Arnhem is één geldautomaat buiten gebruik. Bij een andere kan wel worden betaald. In totaal zijn er problemen bij elf van de ruim 250 parkeergarages in Nederland. Wanneer die zijn verholpen, weet Van Haasteren niet.