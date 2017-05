Aanhanger bij woning in brand gestoken

Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - In Zutphen is in de nacht van zaterdag op zondag een aanhangwagen in brand gestoken. Volgens de politie stond het voertuig geparkeerd tegen een woning.

De brand aan de Da Costastraat werd rond 00.15 uur gemeld. Een alerte getuige en de bewoner van het huis wisten de vlammen snel te doven. De brandweer kwam daarna ter plaatse om na te blussen. De politie is op zoek naar getuigen. Tips zijn welkom op: 900-8844.