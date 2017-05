Veld FC Lienden afgekeurd: 'Er moet wat gebeuren'

LIENDEN - Voetbalclub FC Lienden gaat woensdag met de gemeente Buren in gesprek over de situatie van het kunstgrasveld op sportpark De Abdijhof.

Voetbalbond KNVB heeft het kunstgras afgekeurd. Dat betekent dat er geen wedstrijden in KNVB-verband op het veld gespeeld mogen worden. Dat geldt voor alle teams, van de jeugd tot en met het eerste elftal dat uitkomt in tweede divisie. Het kunstgrasveld ligt er ruim tien jaar en na al die jaren zitten er 'zwakke plekken' in het veld. Daardoor is het niet meer veilig om op het kunstgras te spelen.

Brandbrief

Na een brandbrief van FC Lienden, staat er nu een gesprek gepland tussen de club en wethouder Klein. Het vervangen van het kunstgras zou rond de 200.000 euro kosten. FC Lienden wendt zich nu tot de gemeente. De club kan namelijk onmogelijk zelf de kosten ophoesten, bovendien is het sportpark eigendom van de gemeente en niet van FC Lienden. De voetbalclub heeft overigens de huidige kunstgrasmat wel zelf betaald.

Volgens secretaris Nico Wagenvoort van FC Lienden is de hele club getroffen. 'Iedereen denkt dat het kunstgrasveld alleen maar voor het eerste elftal in de tweede divisie is, maar dit veld is voor de hele club. Als we dit veld niet krijgen weet ik niet hoe we verder moeten.'

Gemeenteraad

Uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten instemmen met het financieren van een nieuw kunstgrasveld. Diverse partijen laten weten eerst het gesprek tussen de wethouder en FC Lienden, en een mogelijk voorstel van het gemeentebestuur te willen afwachten.

'Dit zagen we aankomen'

'Er moet wat gebeuren', reageert fractie-voorzitter Jerri van Zetten van Gemeentebelangen Buren. Volgens hem is het geen verrassing dat het veld vervangen moet worden. 'Dit zagen we aankomen', aldus van Zetten. Hij vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen ook omdat de jeugd in Lienden moet kunnen sporten.