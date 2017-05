Vitesse-jubileumfeest compleet door 3-0 zege op Roda JC

ARNHEM - De 3-0 overwinning van Vitesse is de kers op de taart van het jubileumfeest. De Arnhemmers bestaan vandaag exact 125 jaar. Een sterke tweede helft gaf de doorslag. Ricky van Wolfswinkel scoorde twee keer en Lewis Baker deed dit één keer. Overigens is Vitesse ook gestegen naar de vijfde plaats, wat zorgt voor een financiële meevaller.

90e minuut: Einde wedstrijd.

90e minuut: Goal! Een ijzersterke tweede helft van Vitesse wordt nu extra uitgedrukt in de score. Doordat Roda JC aanvalt krijgt Vitesse veel ruimte. Uiteindelijk schiet Lewis Baker de bal over Van Leer heen.

90e minuut: Het einde van het seizoen voor Vitesse komt in zicht. De extra is drie minuten.

87e minuut: Ondanks hij vele kansen niet benutte, is Van Wolfswinkel uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

86e minuut: Feyenoord leidt met 3-0 en dat wordt met gejuich ontvangen in GelreDome.

84e minuut: Wissel bij Vitesse. Foor uit en Maikel van der Werff in.

83e minuut: Donkere wolken pakken zich samen boven GelreDome. Dit gaat het jubileumfeest toch niet verpesten?

82e minuut: Rode kaart voor een Roda JC'er. Paulissen moet het veld verlaten.

80e minuut: Goal! Nu is het wel raak voor Van Wolfswinkel. Op aangeven van de sterk ingevallen Büttner schuift de spits zijn tweede van de middag tegen de touwen.

77e minuut: De zoveelste grote kans voor Van Wolfswinkel. De goaltune is al ingestart, maar de spits schiet van dichtbij tegen de lat.

74e minuut: Vooral de Vitesse-aanhang vermaakt zich de afgelopen minuten kostelijk. De thuisploeg speelt goed en creëert veel kansen.

68e minuut: Het regent kansen op en neer. Eerst ligt keeper Benjamin van Leer in de weg na een pegel van invaller Büttner en even later keert Room goed op een schot van Beni Badibanga.

65e minuut: Zouden ze bij Vitesse niet weten wat buitenspel is? De grensrechters steken vaak de vlag in de lucht, omdat Vitessenaren buitenspel staan.

63e minuut: Oei, oei, oei. Rashica krijgt de bal op de rechterkant en schiet net voorlangs.

62e minuut: De fanatieke aanhang van Vitesse houdt de sfeer er goed in. Ze zingen: 'wie niet springt jalalala.'

57e minuut: Daar is de eerste wissel aan Vitesse-zijde. Tighadouini uit en Alexander Büttner in.

56e minuut: Goed nieuws vanuit Alkmaar. FC Utrecht leidt met 1-3. Hierdoor is Vitesse de huidige nummer vijf.

55e minuut: Tighadouini troeft een speler van Roda JC af en geeft voor. De pass bereikt Van Wolfswinkel niet en in de rebound ziet Navarone Foor zijn schot geblokt worden.

51e minuut: Een prachtig kiekje van Milot Rashica. Hij komt vooralsnog weinig in het spel voor. Foto: Ben Gal.

47e minuut: Direct een grote kans voor Mitchel Paulissen. Hij schiet net over.

46e minuut: De tweede helft is begonnen.

15.28 uur: Ook in de rust schuiven de supporters van Vitesse het 125-jarig bestaan niet onder stoelen of banken.

45e minuut: Rust!

45e minuut: De extra tijd bedraagt één minuut.

44e minuut: Vitesse wordt sterker gaande het duel. Nu is het Baker die bijna scoort met een geniale stift.

42e minuut: Diks lijkt helemaal geen last meer te hebben van zijn blessure en is nog niet in de problemen geweest. Overigens keert hij na deze wedstrijd terug naar Fiorentina. Die club verhuurde de verdediger een halfjaar aan de Arnhemmers.

38e minuut: Vitesse scoort niet, maar toch juichen sommige supporters van de Arnhemse voetbalclub. AZ staat met 0-2 achter bij FC Utrecht, waardoor Vitesse de huidige nummer vijf is op de ranglijst. Als dit zo blijft krijgt Vitesse 750.000,- euro extra.

36e minuut: De stoel van Henk Fraser wordt niet echt warm gehouden. Hij staat soms wild te gebaren langs de lijn.

34e minuut: Niet iedereen heeft de focus op Vitesse-Roda JC. Natuurlijk is het ook spannend op de andere velden in de Eredivisie.

33e minuut: Weer een kans voor Vitesse. Diks geeft voor en Van Wolfswinkel kopt het leer net niet binnen de palen.

31e minuut: Kans voor Baker. Hij zet een combinatie op met een medespeler en schiet vanaf ongeveer twintig meter naast de goal.

29e minuut: Het spelbeeld is al de hele wedstrijd hetzelfde. De ploegen houden elkaar in evenwicht en de keepers hebben nog weinig reddingen hoeven verrichten.

21e minuut: Twee grote kansen op rij. Eerst is het Ajagun die op de paal knalt en vervolgens schiet Van Wolfswinkel van dichtbij net over.

15e minuut: De teams zijn gelijkwaardig. Om de beurt spelen ze de bal rond. Grote kansen zijn er nog niet geweest.

10e minuut: Kevin Diks ligt met een blessure op de grond en schreeuwt het uit van de pijn. Uiteindelijk kan hij verder.

9e minuut: Vitesse speelt vanmiddag in jubileumshirts, die volgend seizoen gedragen worden tijdens uitduels.

6e minuut: Vitesse kent dus een razende start en Roda kan nog niet gevaarlijk worden.

3e minuut: Goal! Via de paal komt de bal bij Ricky van Wolfswinkel die van dichtbij binnentikt.

1e minuut: Precies op tijd blaast arbiter Bas Nijhuis op zijn fluit voor de aftrap.

14.29 uur: De spelers betreden het veld. De jubileumwedstrijd kan ieder moment losbarsten.

14.26 uur: Arnold Kruiswijk is er klaar voor. Gaat hij zijn tweede goal ooit maken? Foto: Ben Gal.

14.13 uur: Vitesse kan nog vijfde eindigen in de Nederlandse competitie. Az is de huidige nummer vijf en heeft een punt meer dan Vitesse. Bij de tegenstander uit Kerkrade zijn de belangen groter. Als degradatiekandidaat Roda JC wint speelt het volgend seizoen sowieso Eredivisie.

14.10 uur: Vitesse onder elf en Vitesse onder zestien zijn kampioen geworden en maken een ereronde door het GelreDome.

14.07 uur: Vitesse kan geen vertrouwen halen uit de afgelopen drie competitiewedstrijden. SBV Excelsior, Feyenoord en FC Utrecht pakten drie punten tegen de Arnhemmers.

14.05 uur: Een opvallende verschijning tussen het Vitesse-publiek.

14.01 uur: De spelers warmen de spieren op.

13.55 uur: De heenwedstrijd tussen Vitesse en Roda JC eindigde in 0-1. Lewis baker scoorde toen.

13.41 uur: Het programma van vanmiddag.

13.38 uur: Supporters proberen een kaartje te bemachtigen voor de eerste thuiswedstrijd na de bekerwinst.

13.34 uur: De spelers van Vitesse arriveerden een tijdje geleden bij het stadion. Zo ook Guram Kashia met zoals gewoonlijk zwart haar. Afgelopen week liep hij één dag rond met geel haar, vanwege bekerwinst.

13.31 uur: Wat doe je op Moederdag met je gezin? Juist, naar Vitesse-Roda JC.

13. 26 uur: Opstelling Vitesse: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Foor, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel en Tighadouini.

13.25 uur: De bekerwinst is nog lang niet vergeten bij Vitesse.

13.23 uur: Deze band zorgt ervoor dat het geen moment stil is bij stadion GelreDome.