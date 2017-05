Hippe Moederdag; geen ontbijt op bed, maar in bad

STEENDEREN - Het was zondag Moederdag en in Steenderen kon je dat op een bijzondere manier vieren. Namelijk met een ontbijt in bad. De verrassing werd gehouden in het Burgemeester Kruijfbad.

Het was de eerste keer dat het zwembad iets deed voor Moederdag, de vaders zijn al wel een keer verrast door hun kinderen en een clubje vrijwilligers van het bad. Ingrid Ravenshorst coördineerde de Moederdagactie. 'We hoorden dat de moeders ook wel een verrassing wilden met Moederdag. Toen hebben we dit bedacht; geen ontbijt op bed, maar een ontbijt op bad.'

Geen kruimels

Samen met hun kinderen kwam een groepje moeders in badpak het zwembad in. Naast het bad stond een grote partytent met daarin een gedekte tafel. Toch was dat niet de plek waar het ontbijt wordt genuttigd, want eerst moest iedereen het water in. Aan de ene kant van het zwembad waren de moeders aan het watertrappelen en vanaf de andere kant kwamen hun kinderen aangezwommen met plastic bordjes, nepfruit en een kunststof servetje. 'Dit scheelt een hoop kruimels,' grapte een moeder.

Verse croissants

De kinderen moesten zo snel mogelijk alle spullen voor het ontbijt naar hun moeders brengen en zwommen zo hard ze konden. Als de moeders alles hadden gekregen, mogen ze het water uit en de zon in. Met een badhanddoek om de schouders nestelden ze zich met hun kinderen in de tent. Daar werd iedereen vervolgens verwend met verse croissantjes, afbakbroodjes en verse jus d'orange. Een verraste mama: 'Dit is toch geweldig! Wat een leuk idee en het smaakt prima.'