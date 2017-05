Zoon (18) slaat over de kop met peperdure sportwagen van vader

Foto: Bart Meesters

HEDEL - Een 18-jarige man uit Kerkwijk (gemeente Zaltbommel) is zondagochtend met de sportwagen van zijn vader over de kop geslagen. Dat gebeurde op de Oude Rijksweg in het nabijgelegen Hedel.

De jongeman verloor rond 9.00 uur door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. en vloog uit de bocht. De hybride sportwagen raakte daardoor van de weg en kwam op de kop tot stilstand in een sloot. De geavanceerde BMW i8, die nieuw bijna 1,5 ton kost, waarschuwde daarna met een noodsignaal de hulpdiensten. Foto: Bart Meesters Hoewel de bestuurder zelf uit de auto kon komen, is hij later per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Vanwege de bergingswerkzaamheden was de weg enige tijd afgesloten.