Drie keer als en NEC is alsnog veilig

HEERENVEEN - Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan om NEC in veilige haven te krijgen vanmiddag.

ALS de Nijmegenaren zelf winnen van Heerenveen uit, voldoen ze aan voorwaarde één. Dat zal niet vanzelf gaan, want Heerenveen heeft ook nog een punt nodig om zich te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Maar met een zege in Friesland is NEC er nog niet.

ALS Roda JC verliest, is de kans alweer groter dan NEC zich direct veilig speelt. Maar daarvoor is de hulp nodig van aartsrivaal Vitesse. Die zullen zich weinig van NEC aantrekken, maar hebben een eigenbelang. Vitesse bestaat namelijk 125 jaar en de thuiswedstrijd tegen Roda staat in het teken van dat jubileum. En het feest mag niet worden verpest door een nederlaag of gelijkspel.

ALS Sparta dan ook nog punten verspeelt uit tegen Go Ahead Eagles, is ook voorwaarde drie binnen. En dat is zeker niet ondenkbaar. Weliswaar speelt Go Ahead nergens meer voor, want de ploeg uit Deventer is gedegradeerd. Maar het seizoen dan ook nog afsluiten met een thuisnederlaag, dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wordt het niet makkelijk voor de ploeg van trainer Alex Pastoor om te winnen in De Adelaarshorst.

Mocht NEC het toch niet redden, dan wachten de play-offs om degradatie met een confrontatie tegen Helmond Sport als NEC zeventiende wordt en Emmen bij een zestiende plaats. Tot slot is Moederdag dan historisch gezien geen goede dag voor de Nijmegenaren. Drie jaar geleden degradeerde NEC op die dag en vorig jaar werd na een nederlaag uit tegen Feyenoord de kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal definitief verprutst.