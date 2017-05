Marry trouwt met een Amerikaan die ze nog nooit heeft gezien

ARNHEM - Ze heeft hem nog nooit in levenden lijve gezien, maar Marry Brugman uit Dieren is ervan overtuigd dat Robert uit Houston de man van haar dromen is. Over anderhalve week vertrekt ze naar haar toekomstige echtgenoot in Amerika. 'Iedereen in mijn omgeving verklaart mij totaal voor gek', lacht ze.

Presentator Daan Hartgers sprak op Radio Gelderland met haar. In het programma Zin in Zondag brandt hij elke zondagmorgen een kaarsje voor mensen die bijvoorbeeld een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Marry had haar grote liefde hiervoor aangemeld.

Onbekende sms

'Hoe we elkaar hebben leren kennen? Via een sms'je! Dat gelooft niemand, maar het is echt waar', grapt de Dierense. Ze vertelt dat ze van een onbekende een berichtje kreeg. 'Het was een hi van zijn kant en daarna een hi van mijn kant, want ik kon niet achterhalen van wie het sms'je was. Ik dacht: ik stuur een berichtje terug, dan hoor ik het wel.'

Marry had niet durven dromen dat dit contact uiteindelijke zou leiden tot een huwelijk. 'We raakten in gesprek en daaruit is in september vorig jaar een relatie ontstaan. Het is een heel wonderlijk verhaal, want we kenden elkaar niet', legt ze uit. Volgende week zal ze Robert voor het eerst in de armen kunnen sluiten, want ze heeft hem alleen maar op foto's gezien.

Alles opgegeven

Hoewel Marry vertrouwen heeft in een goede afloop, vindt ze het allemaal erg spannend. 'Ik heb alles opgegeven. Mijn huis, auto, fiets, alles is weg. Ik heb alleen nog een koffer met wat kleding. Die neem ik binnenkort mee naar Amerika.'

In Nederland laat ze eigenlijk alleen haar moeder achter. 'Ik heb niet veel familie, geen broers of zussen. Mijn moeder leeft nog en ik woon bij haar in het appartement. Voor haar is het nog steeds schrikken.'

Luister het gesprek op Radio Gelderland terug:

Wie bij Zin in Zondag ook een kaarsje wil branden voor een dierbare kan een mailtje sturen: kaarsje@gld.nl