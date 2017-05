Arnhemse John Frostbrug in geel en zwart

John Frostbrug in geel en zwart

ARNHEM - Een beetje geel hier en een beetje zwart daar! De Arnhemse John Frostbrug heeft zaterdagavond de kleuren van Vitesse gekregen.

Het is een ludieke actie van supporters van de Arnhemse club. In het midden van de brug hang een geel-zwart spandoek met daarop '125 jaar'. Aan de reling van de brug is een geel lint gehangen.

Vitesse bestaat zondag precies 125 jaar en dan spelen de Arnhemmers de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Er is in stadion Gelredome een groot feest rondom de wedstrijd ingepland.