KNVB keurt voetbalveld FC Lienden af

LIENDEN - Het voetbalseizoen voor FC Lienden zit erop, maar de belangrijkste wedstrijd moet nog gespeeld worden. De KNVB heeft het kunstgrasveld van de club in de tweede divisie afgekeurd.

Dat bekent dat er niet meer op op het veld gespeeld mag worden. Dat geldt voor alle teams, van de jeugd tot en met het eerste elftal.

Het kunstgrasveld ligt er ruim tien jaar en na al die jaren zitten er 'zwakke plekken' in het veld. Daardoor is het niet meer veilig om op het kunstgras te spelen.

FC Lienden kan een nieuw kunstgrasveld zelf niet betalen en is dus aangewezen op financiële steun van de gemeente Buren. De club heeft de gemeente een brandbrief gestuurd en hoopt dinsdag op een gesprek met de wethouder.

Volgens secretaris Nico Wagenvoort is de hele club getroffen. 'Iedereen denkt dat het kunstgrasveld alleen maar voor het eerste elftal in de tweede divisie is, maar dit veld is voor de hele club. Als we dit veld niet krijgen weet ik niet hoe we verder moeten.'