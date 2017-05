Automobilist botst tegen boom en raakt zwaargewond

Martin Heitink / Persbureau Heitink

RHA - Een automobilist is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Rha, een dorpje in de gemeente Bronckhorst.

De auto raakte op de Prinsenmaat door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De auto raakte zwaar beschadigd. De brandweer en een ambulance waren ter plaatse. Ook een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeval. Het slachtoffer is met de traumaheli naar het ziekenhuis gebracht.