Eeuwige zwanenliefde was bijna voorbij door een visdraadje

LICHTENVOORDE - Zwanen verklaren elkaar altijd de eeuwige liefde, maar door wat achtergelaten visspullen was de liefde tussen een zwanenechtpaar in het Wentholtpark in Lichtenvoorde bijna als een kaars uitgegaan. Dankzij de dierenambulance zwemmen het mannetje en vrouwtje nog samen in de vijver.

Het mannetje had visgerei in zijn bek. 'Hij had er ontzettend veel last van en was duidelijk benauwd', meldt de dierenambulance op Facebook. Het is niet de eerste keer dat het mannetje hier last van had. In twee jaar tijd moest de dierenambulance het mannetje al vijf keer vangen voor steeds hetzelfde probleem.

Zwaan gaf zich niet zomaar over

Inmiddels wist het mannetje wel hoe laat het was toen er weer een medewerker van de dierenambulance langs de kant van de vijver stond. Het was volgens de dierenambulance een hele toer om de zwaan te vangen. Na wat capriolen gaf de zwaan zich over. Het lukte alleen niet om het visgerei uit zijn bek te halen en daarom werd het mannetje naar het vogelziekenhuis in Zelhem gebracht.

Vrouwtje stond te wachten op haar geliefde

Onder narcose wist de dierenarts het nylondraad los te krijgen. Nadat de zwaan weer wakker was werd hij snel weer in de ambulance gezet. In de vijver in het Wentholtpark stond zijn geliefde al met smart te wachten. Het mannetje sprong in het water en samen zwom het zwanenechtpaar weg.

Opletten tijdens vissen

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

De dierenambulance hoopt dat kinderen en volwassenen voortaan beter opletten tijdens het vissen en geen draad of haken achterlaten in bijvoorbeeld het riet.