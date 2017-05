Het gaat goed met ernstig zieke Clemens Cornielje; nieuw 'wondermiddel' slaat aan

ARNHEM - De hersentumor bij Commissaris Cornielje is in drie weken tijd bijna vijftig procent geslonken. Dat meldt zijn woordvoerder Peter Droste. Een maand geleden maakte de Commissaris bekend dat bij hem voor de derde keer een uitzaaiing van longkanker was gevonden.

De vooruitzichten waren heel slecht, maar hij begon meteen aan een nieuw experimenteel medicijn. Dat nieuwe 'wondermiddel' werkt; onlangs bleek bij een scan dat de tumor al fors was geslonken. 'Dat is voor mij het best denkbare nieuws dat ik kon krijgen!', schrijft de Commissaris in een email.

Cornielje heeft wel wat last van bijverschijnselen zoals moeilijk slikken, maar de druk in zijn hoofd is minder geworden. Binnenkort volgt een tweede scan om te kijken of er nog aanvullende behandelingen nodig zijn.

'Het leven ziet er een stuk beter uit'

Vlak nadat de Commissaris bekend maakte dat hij een hersentumor had, werd hij door de Staten voorgedragen voor een derde termijn als Commissaris van de Koning van Gelderland. Minister Plasterk zal hem 12 juni beëdigen.

'Het leven ziet er een stuk beter uit!', aldus de Commissaris.