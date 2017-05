Nieuwe musea Zutphen openen haar deuren

ZUTPHEN - Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak zijn vrijdagavond officieel geopend en zaterdag konden bezoekers gratis naar binnen. Beide musea vormen Musea Zutphen en ze zijn gehuisvest in de Hof van Heeckeren.

Dit hof is dé plek in Zutphen waar geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit samenkomen. In het Stedelijk Museum Zutphen zijn unieke archeologische objecten te zien, sommigen van deze voorwerpen behoren zelfs tot de oudste van het land. In Museum Henriette Polak wordt het verhaal verteld over modern klassieke schilder- en beeldhouwkunst in Nederland.

De huisvesting van de musea in Zutphen heeft heel wat voeten in aarde gehad. Na lang politiek overleg kwam de Hof van Heeckeren uit de bus als plek voor de musea.

Nu is het 17e-eeuwse rijksmonument de afgelopen periode heringericht en gereed gemaakt voor beide musea. Zo is er een paviljoen toegevoegd met entree, winkel en auditorium.