Klarendal is niet alleen de wijk van de gijzeling

ARNHEM - Door twee geweldsincidenten in twee weken was de Arnhemse wijk Klarendal weer negatief in het nieuws, maar de Klarendallers zelf hebben hun wijk de laatste jaren alleen maar zien verbeteren.

'Ik ben heel trots op Klarendal. Anders zou ik hier niet al mijn hele leven wonen', lacht Carla Dieperink. Carla verkoopt bloemen op de plantjesmarkt op het Kazerneplein in de Arnhemse wijk. De zaken gaan goed; een busje brengt geregeld nieuwe voorraad.

'Klarendal staat op de kaart'

Carla Dieperink heeft nauwelijks tijd voor een interview. Bijna continu wordt ze aangeklampt door bekenden die een bloemetje willen kopen. Ze vertelt hoe ze de wijk de laatste decennia zag veranderen. 'In het begin was het moeilijk. Het was een volksbuurt met heel veel problemen, die ook escaleerden. Maar we hebben met heel veel mensen geprobeerd dat op te heffen, zodat het echt mooi werd in de wijk. Maar het resultaat is goed, Klarendal staat op de kaart.'

Dat ziet ook Monita Polman. Zij woont al een kwart eeuw in Klarendal en laat deze zaterdag haar blik langs de plantjes gaan. 'Toen ik hier net kwam wonen had Klarendal een negatief imago. Ik zei ook niet zo snel dat ik uit Klarendal kwam. Door de komst van het modekwartier en de Vogelaargelden zijn echt goede dingen gedaan. In mijn beleving is de wijk ontzettend positief veranderd.'

Balen van incidenten

Beide wijkbewoonsters balen van de twee geweldsincidenten van de afgelopen weken. Twee dagen geleden werd een vuurwapen gevonden bij een vechtpartij op straat. Begin mei gijzelde een buurtbewoner vier medewerkers van de gemeente en dreigde hij met een bomgordel, die later nep bleek.

'Het lijkt heel erg aan Klarendal te kleven dat als er dan iets mis gaat dat dat heel erg eruit gelicht wordt en het idee ontstaat van kijk, het glijdt af. Er gebeurt daar van alles dat niet kan, maar ik herken dat niet. Ik vind het een fantastische wijk om te wonen' vertelt Polman.

Bloemenverkoopster Dieperink valt dat standpunt bij. 'Er is de afgelopen weken veel afbreuk gedaan door wat in het nieuws kwam. We beschouwen het als incidenten. We weten dat er wel psychische gevallen en sociale gevallen in de wijk zijn, maar die heb je overal. Alleen is het elders misschien meer achter de voordeur.'