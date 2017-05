Militairen nemen Zutphen over

ZUTPHEN - Patrouillerende soldaten in gevechtstenue, verschillende wapens, militaire voertuigen en een heuse klimwand: defensie pakte zaterdag flink uit in Zutphen.

Vanwege de jaarlijkse Landmachtdagen bezochten militairen elf steden. In Zutphen liepen ze patrouilles via de Groenmarkt naar de IJsselkade en terug. Ze gingen daarbij in gesprek met het publiek, net zoals ze dat doen in missiegebieden.

Ook reden in de Hanzestad militaire voertuigen rond en konden bezoekers zelf ervaren hoe het is om soldaat te zijn. Zo konden mensen met geweren schieten en op een klimtoren hun grenzen verleggen.