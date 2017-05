'NEC wil Alflen als nieuwe trainer'

NIJMEGEN - NEC wil Rob Alflen binnenhalen als opvolger van de ontslagen Peter Hyballa. Dat melden diverse media. Alflen is op dit moment assistent-trainer van Heracles Almelo.

De trainer moet volgend seizoen voor de groep komen, de komende weken is Ron de Groot nog de trainer. NEC heeft een klein wonder nodig om nacompetitie te ontlopen, dan moet het zondag zelf in ieder geval zien te winnen bij sc Heerenveen.

NEC laat weten niet in te gaan op namen.

Zie ook: NEC: miraculeuze ontsnapping, Helmond of Emmen.