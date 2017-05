Finalegebakjes vliegen de deur uit: 'Alleen Max Verstappen vergeten'

DRUTEN - Vorige week maakte bakker Geert Vonk uit Druten Feyenoordtaartjes. Maar de Rotterdamse club werd geen kampioen. Dat kan nu alsnog en dus nam de bakker het zekere voor het onzekere. Taartjes van Feyenoord, Ajax en ook nog het Eurovisiesongfestival. 'Ik ben alleen Max Verstappen vergeten.'

Een paar uur en een stormloop later is er nog weinig te zien van de vele kampioenstaartjes. Alles is op. 'Het was een gekkenhuis vandaag. We zijn helemaal los. Er is alleen nog wat brood. Maar dat is goed nieuws voor ons natuurlijk.'

Hoeveel er precies verkocht is, weet Vonk niet. 'Maar heel veel.'