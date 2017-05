Zwangere vrouw komt met de schrik vrij na botsing met lijnbus

Foto: Timo Bouman / Persbureau Heitink

ARNHEM - De auto die vrijdagmiddag in Arnhem in botsing kwam met een lijnbus werd bestuurd door een zeven maanden zwangere vrouw. Hoewel ze na het ongeval met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, is ze inmiddels weer thuis.

'Ze is de hele nacht onderzocht, maar gelukkig heeft ze er alleen wat lichte verwondingen aan overgehouden. Ook het kindje in haar buik maakt het goed', vertelt haar zwager zaterdag tegen Omroep Gelderland. Kinderen ook lichtgewond Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Oude Huissenseweg. Ook de twee kinderen van de vrouw - 2 en 4 jaar oud - liepen schrammen op. 'Gordels en airbags hebben de schade beperkt', aldus de zwager. De man vermoedt dat zijn schoonzus de bus over het hoofd heeft gezien. Beide voertuigen hadden zoveel schade dat ze moesten worden afgesleept. Meerdere buspassagiers zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Zie ook: Ravage na ongeluk lijnbus met auto