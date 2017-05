Dronken Pool ramt camper Duits gezin

EWIJK - Een dronken Pool heeft zaterdag in alle vroegte een ongeval veroorzaakt op de A50. Volgens de politie reed de 20-jarige automobilist ter hoogte van knooppunt Ewijk achterop de camper van een Duits gezin.

Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur. Hoewel er niemand gewond raakte, zat de schrik er goed in bij het gezin. Vooral de jonge dochter was volgens de politie erg ontdaan. Om haar een beetje op te beuren, krijgt ze een 'troostbeertje' toegestuurd.

Foto: politie Beuningen

Uit een blaastest bleek dat de Pool onder invloed was van alcohol. De man is overgebracht naar het politiebureau. Daar weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse. Hierop is tegen de man proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt.