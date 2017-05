Harmonie strijdt met sponzen tegen korting op subsidie

ULFT - Geen trombones en slagwerk, maar sponsen en zemen voor de leden van Harmonie Ulft. De muziekvereniging poogt met een autowas-actie geld in te zamelen om de korting op de gemeentelijke subsidie op te vangen.

'We weten nog niet precies wat de invloed zal zijn', vertelt voorzitter Ernst Boere van de Harmonie Ulft in reactie op het nieuwe subsidiebeleid van Oude IJsselstreek. Volgens de voorzitter heeft het beleid als consequentie dat muziekverenigingen met tachtig procent worden gekort: 'Dat is wel heel veel', vindt Boere. De beslissing zorgt voor onrust binnen de Harmonie. 'Tijdens het spelen in het orkest heb je er geen last van', aldus bestuurslid Karen Bruggenman. 'Maar op de achtergrond speelt het zeker. Er is geld nodig om de jeugd erbij te betrekken. Als we dat niet krijgen, dan moeten we het op deze manier gaan doen.'



Voorzitter Boere stoort zich eraan dat zijn muziekvereniging door de gemeente op één hoop wordt gegooid met bijvoorbeeld voetbal- en damverenigingen. 'Het is appels met peren vergelijken', aldus voorzitter Boere, die aangeeft dat het kopen van dure instrumenten en investeren in jeugd lastig zal worden. 'Daar moeten wij nu de zware last van dragen. We staan erachter dat er bezuinigd moet worden, maar of het zo ernstig moet is de vraag.'

Voortbestaan in gevaar

Inmiddels overleggen de zestien muziekverenigingen binnen Oude IJsselstreek met elkaar. 'Sommigen vrezen wel voor het voortbestaan', aldus Boere. 'We proberen de krachten te bundelen en zijn in overleg met de wethouder om te kijken naar andere mogelijkheden.' Zo wordt er gesproken over een mogelijk instrumentenfonds. Voorzitter Boere hoopt dat zijn 116 jaar oude Harmonie in stand blijft. 'Het zou heel jammer zijn wanneer dat ten onder gaat omdat er geen subsidie wordt verstrekt.'