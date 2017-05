Gewapende man steelt bestelbus; voertuig brandend teruggevonden

Foto: Roland Heitink

RENKUM - Een man van 48 is vrijdagavond in Renkum beroofd van zijn bestelbus. Enkele uren later werd het voertuig brandend teruggevonden in het nabijgelegen Bennekom.

Het slachtoffer liep rond 23.30 uur op de Sint Josephweg. Op het moment dat hij in zijn witte Mercedes Sprinter wilde stappen, kwam er een man op hem af. Die bedreigde hem met een vuurwapen of iets wat daarop leek en dwong hem de bestelbus af te staan. De dief reed vervolgens met hoge snelheid weg naar de Hogenkampseweg in de richting van de Bennekomseweg. Het slachtoffer zag ook een zilverkleurige personenauto met hoge snelheid in dezelfde richting wegrijden. Vermoedelijk was de dader met deze wagen gekomen. Melding autobrand Gewaarschuwde agenten hebben in de wijde omgeving naar beide voertuigen uitgekeken. Rond 3.30 uur kwam er een melding dat aan de Achterstraat in Bennekom een bestelbus in brand stond. Het bleek om de gestolen Mercedes Sprinter te gaan. Volgens het slachtoffer had de dader een getinte huidskleur en een normaal postuur. Hij droeg donkerkleurige kleding. De politie hoopt op tips van getuigen. Het kenteken van de uitgebrande bus begint met VL-118.